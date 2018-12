Drew Barrymore (43) ist total happy über ihren Abnehmerfolg! Die Schauspielerin zeigt sich ihren Fans auf Social Media aktuell äußerst offen. Sie gewährt Einblicke in ihren Mama-Alltag oder spricht offen über die harte Zeit, die sie nach ihrer dritten Scheidung durchmachen musste – die 43-Jährige verschleiert kein Detail! Nun teilt die "Santa Clarita Diet"-Darstellerin auch einen Meilenstein und großen Erfolg mit ihrer Community: Sie hat unglaubliche elf Kilo Körpergewicht in drei Monaten verloren!

Auf Instagram teilte die Blondine ein Vorher-Nachher-Bild: Auf dem einen Foto ist Drews Bauch noch deutlich zu erkennen – auf dem zweiten Pic strahlt sie in den Armen ihrer Fitnesstrainerin Marnie Alton deutlich erschlankt. "Mit den richtigen Menschen an deiner Seite kannst du deine Ziele in die Realität umsetzen. Mein Gesicht ist viel dünner. Das hat mich so viel Arbeit gekostet. Diät, Bewegung und ich kämpfe, wie ein Löwe", freute sich die Hollywood-Beauty unter dem Beitrag über das Resultat ihres monatelangen Trainings.

Mit diesem ehrlichen Statement zerschlägt Drew auch alle Gerüchte um eine Schwangerschaft. Ihre Fans vermuteten nämlich bei einigen ihrer Netz-Clips hinter den Rundungen eine Babykugel. Was sagt ihr zu Drews Verwandlung? Stimmt im Voting ab!

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore vor ihrer Gewichtsabnahme

Instagram / drewbarrymore Drew Barrymore mit Fitnesscoach Marnie Alton

Ivan Nikolov/WENN.com Drew Barrymore, Schauspielerin

