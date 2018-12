Jetzt ist die Bilderbuchfamilie komplett! Am 17. Dezember erblickte Inci Elena Sencers (25) zweites Kind nach langem Warten endlich das Licht der Welt. Ein Wehen-Cocktail brachte die Entbindung nach über 40 Schwangerschaftswochen in Schwung. Seitdem kostet die frischgebackene Zweifachmama ihr Glück privat aus. Noch vor dem ersten Foto der kleinen Neyla Sophie lässt sie nun zunächst süße Details durchsickern: Incis zweite Tochter kommt ganz nach ihr!

In ihrer Instagram-Story kommt die ehemalige Bachelor-Kandidatin gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Mein Mann und meine Mama waren ja beide bei der Geburt dabei. Und sie meinten: 'Oh mein Gott, sie ist dunkel.' Und ich habe mich so gefreut, dass ich auch einen Mini-Me habe", strahlt Inci. Ihre blonde Mila Jolie, die Papa Daniel ähnlicher sieht, hat also offenbar ein brünettes Schwesterchen bekommen.

Dennoch hält sich die 25-Jährige mit Bildern ihres jüngsten Sprösslings weiterhin zurück – und wie es aussieht, müssen sich ihre Follower auch noch ein Weilchen gedulden: "Ich werde euch natürlich immer auf dem Laufenden halten und ihr werdet Neyla noch sehen, aber ich lasse mir damit noch ein bisschen Zeit", verkündet Inci. Jetzt wolle sie die Stunden mit ihren Liebsten erst einmal für sich genießen.

Instagram / inci.sencer Inci Sencer und Mila Jolie

Instagram / inci.sencer Mila Jolie und Daniel

Instagram / inci.sencer Inci Sencer und Mila Jolie lächeln

