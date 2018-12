Die Adventszeit ist für viele Menschen ein beliebter Anlass, um die heimische Küche in eine Weihnachtsbäckerei zu verwandeln – so offenbar auch für Judith Williams (46). In der Gründershow Die Höhle der Löwen hatte sie sich gegen den fertigen Keksteig zum Löffeln entschieden, also wagte sich die TV-Investorin im eigenen Heim nun selbst an den Mixer. Allerdings verlief das große Backen offenbar nicht so, wie es sich die Geschäftsfrau vorgestellt hatte: Judith klagt über ein regelrechtes Back-Fiasko!

Auf Instagram teilt der Fernsehstar das Resultat seiner Knet-Session: Auf dem abgebildeten Teller sind zwei verschiedenfarbige Kekse zu sehen – und bei den dunklen Plätzchen handelt es sich leider nicht um eine Schoko-Version! "Bei diesem Bild könnte ich heulen", gibt Judith enttäuscht zu. Ihre Story über das verbrannte Gebäck nimmt jedoch eine zuckersüße Wendung: Zu ihrer Überraschung naschen ihre Kids die zu lange gebackenen Cookies sehr gerne, was der Unternehmerin neuen Mut schenkt. "Meine Kinder sagen: 'Nur leicht verbrannt, Mama', was mich erneut zum Heulen bringen könnte", verrät die 46-Jährige.

Doch Judith will sich die Vorweihnachtsstimmung nicht verderben lassen. "Verabschieden wir uns von Perfektion und fangen endlich mit dem wahren Leben an. [...] Sehen wir es sinnbildlich für ein großartiges, unerschöpftes Potenzial", plädiert die Unternehmerin. Als Karrierefrau habe sie immer wieder an ihren Mutterqualitäten gezweifelt – ab sofort sei damit allerdings Schluss. Nun sehe sie in jeder Situation neue Möglichkeiten.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Die Gründer von Spooning bei "Die Höhle der Löwen" 2018

Anzeige

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams' Instagram-Post

Anzeige

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams, Investorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de