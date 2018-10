Für die Gründer von Mabyen und Spooning Cookie Dough war die Teilnahme an Die Höhle der Löwen ein Karrieresprungbrett! Beide Unternehmen wagten den Schritt vor die Investoren und bereuen ihre Entscheidung nicht. Im Gegenteil: Immerhin konnten die Jung-Unternehmer insgesamt drei Löwen von ihren Ideen überzeugen. Und auch noch nach ihren Deals stehen Judith Williams (46), Ralf Dümmel (51) und Dagmar Wöhrl (64) ihnen mit Rat und Tat zur Seite! Nach ihren Pitches aus vergangenen Sendungen kam es gestern zum Wiedersehen im TV: Promiflash hat nachgefragt, wie es bei den beiden Erfolgsgeschichten weiterging:

Mabyen:

Die zwei Gründerinnen bekamen nicht nur die finanzielle, sondern vor allem auch die unternehmerische Unterstützung von Teleshopping-Queen Judith. Zwar schob die Löwin die Expansionspläne ihrer Wellnessoase für Kleinkinder zunächst zur Seite, dafür investierte sie umso mehr Zeit in die Weiterentwicklung und den Vertrieb der hauseigenen Pflegeprodukte für Säuglinge. Nach einem Besuch in ihrem Geschäft in Düsseldorf war dann jedoch auch für die Investorin alles klar: "Wir entwickeln 'Mabyen' stetig weiter. Sowohl das Baby-Spa-Konzept als auch die Produktlinie. Beide Bereiche profitieren voneinander und wir können unsere Expertise im Babybereich bestmöglich einbringen", erklärten die jungen Unternehmerinnen gegenüber Promiflash. Sogar ein zweiter Spa in Hamburg steht kurz vor seiner Eröffnung!

Spooning Cookie Dough:

Auch der Keksteig zum Löffeln überzeugte dank Löwen-Support von Ralf und Dagmar. Die Gründer eröffneten nicht nur neben ihrem Hauptgeschäft in Berlin einen zweiten Store in Stuttgart: Besonders die Aufstellung in Supermärkten brachte ihnen Erfolg ein. "Wir haben innerhalb von zwei Wochen über 400.000 Becher unserer Rührmischung verkauft und arbeiten schon an neuen Sorten und einem ganz neuen Produkt", verrieten die Gründer auf Anfrage von Promiflash. Und auch die Kritik, der Plätzchenteig sei sehr zuckerhaltig, nehmen sie sich zu Herzen – jedoch mit Vorbehalt: "Die meisten unserer Kunden wissen, dass es sich bei Keksteig zum Löffeln um ein Soul Food handelt, das man sich mal gönnt." Dennoch seien sie dabei, über eine zuckerfreie, kalorienärmere Variante nachzudenken.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Manuela Apitzsch (l.), Marie Papenkort von Mabyen bei "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Diana Hildenbrand und Constantin Feistkorn von Spooning bei der "Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Die Gründer von Spooning bei "Die Höhle der Löwen" 2018

