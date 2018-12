Verschieden sein, heißt nicht besser oder schlechter sein. Das gilt ganz bestimmt auch für die britischen Herzoginnen Kate (36) und Meghan (37). Beide müssen sich aufgrund ihrer Heirat in einer royalen Welt zurechtfinden, zu der sie ursprünglich nicht gehörten. Es scheint jedoch so, als habe die ehemalige US-Schauspielerin Megan hier den steinigeren Weg. Warum, das versucht jetzt ein Hof-Insider in einem Interview zu erklären.

"Der Palast ist ein magischer Ort", erzählt die Quelle gegenüber People: "Und es ist auch ein Ort, an dem alles, was man hört, 'nein, nein, nein' ist". Für Meghan, die sehr selbstständig erzogen wurde, seien die zahlreichen Verbote und strengen Vorschriften Neuland und nur schwer zu akzeptieren: "Der schwerste Job für die königliche Familie ist es derzeit, mit Meghans Ambitionen umzugehen und ihr irgendwie zu ermöglichen, ihre Ziele zu umzusetzen. Denn sie würde es nur frustrieren, bekäme sie immer nur zu hören 'du kannst dies und das nicht machen'."

Während Meghan zum Beispiel ihre Vorstellungen vom Kampf für Frauenrechte mitbringe und auch nicht aufgeben werde, habe sich Kate "ganz anders in Stellung gebracht". Auf dem Land in England aufgewachsen und mit ihrer Position als künftige Königin im Hinterkopf, sei es ihr gelungen, ganz in ihr jetziges Leben einzutauchen. Prinz William (36) und Kate, so die Quelle, "haben ihr eigenes Nest gebaut und sind im Einklang mit dem, was sie tun".

Getty Images Herzogin Meghan, Ex-"Suits"-Darstellerin

Getty Images Herzogin Meghan in Sydney im Oktober 2018

Doug Peters/Empics Herzogin Kate verlässt die Royal Society of Medicine in London im März 2018

