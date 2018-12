Neuer Stoff für die Gerüchteküche im Hause Windsor! Während das angespannte Verhältnis zwischen Herzogin Kate (36) und Meghan (37) schon seit Wochen für Diskussionen sorgt, gibt es nun weitere Details zu den angeblichen Vorkommnissen. Während die Royal-Ladys bei den Hochzeitsvorbereitungen von Prinz Harry (34) und Meghan im Frühjahr wegen der Garderobe von Kindern und Brautjungfern aneinander geraten sein sollen, ließ sich einer die Stimmung nicht vermiesen: Prinz William (36) war auf der Party offenbar bester Laune.

Gegenüber dem People-Magazin verriet ein anonymer Freund der Familie, dass Meghan wenige Tage vor dem Jawort mit ihrer Schwägerin gestritten habe, weil es Unstimmigkeiten bei der Anprobe des Kleides von Prinzessin Charlotte (3) gab. Zudem berichtete ein anderer Insider, dass zu wenige Fittings für die Brautjungfern stattfanden. Alles sei in der letzten Minute organisiert worden, was zu Stress bei allen Beteiligten führte. Kate sei während der Vorbereitungen in Tränen ausgebrochen. Ein Gast erzählte, dass sie am Tag der Hochzeit selbst jedoch super drauf gewesen sei. Ihr Ehemann William soll zudem für gute Laune gesorgt haben: Er sei auf der privaten Feier in einer “lustigen, wundervollen Stimmung” gewesen.

Anfang Dezember hatte der Kensington Palast laut UK-Medien dementiert, dass es Zoff zwischen den Herzoginnen gab. Über die vermeintlich problematischen Hochzeitsvorbereitungen kursieren zahlreiche Gerüchte. Zu einer kleinen Eskalation soll es gekommen sein, als die Queen (92) die von Meghan ausgewählte Tiara ablehnte. Auch zu anderen Details habe es im Vorfeld zahlreiche Diskussionen gegeben: Hofberichterstatter Robert Jobson berichtete, dass Prinz Harry die Palast-Mitarbeiter im Rahmen der Vorbereitungen mit “Was Meghan will, kriegt sie auch!” angeherrscht habe.

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan auf dem Balkon des Buckingham Palace

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan beim Trooping The Colour 2018

Getty Images Herzogin Kate und Herzogin Meghan beim Wimbledon-Turnier

