Nicht nur in Großbritannien wird diese Namenswahl mit Adleraugen verfolgt: Seit Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) ihre Schwangerschaft bekannt gegeben haben, warten alle nur auf weitere Details. Wird es ein Junge oder ein Mädchen? Und wie soll das Kind heißen? Nachdem kürzlich neue Hinweise durchgesickert sind, kristallisiert sich unter vier Möglichkeiten ein Favorit heraus: Nach den Wünschen der Fans könnte Meghans Nachwuchs einen wahrhaft königlichen Namen bekommen!

Nach dem alljährlichen Vorweihnachts-Lunch von Queen Elizabeth II. (92) trudelten laut Medienberichten jede Menge neuer Wetten in den Büros ein. Womöglich haben die werdenden Eltern also ihren persönlichen Liebling für Baby Sussex verraten und die Information drang nach draußen. Der Anführer der Liste ist auch der Favorit der Promiflash-Leser: Im Voting wählten ganze 57,1 Prozent von 3.098 Lesern aus vier Vorschlägen Victoria aus! Ein besonders für die Briten wichtiger Name, den die allererste Königin Victoria (1819-1901) trug.

Offenbar glauben auch die Promiflash-Voter, dass Meghans erstes Kind ein Mädchen wird: Auf dem zweiten Rang landet mit 31 Prozent Diana, die mögliche Hommage an Harrys verstorbene Mama Lady Di (✝36). Weit abgeschlagen dagegen die männlichen Namen – Philip erhielt nur 9,3 Prozent und Albert gar nur 2,6 Prozent.

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II.

James Whatling / MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan auf dem Weg zum Weihnachts-Lunch der Queen

AFP / Getty Prinzessin Diana mit ihren Söhnen Harry und William, 1995

