Intime Plauderstunde mit Inci Elena Sencer (25)! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin könnte momentan wohl kaum glücklicher sein. Erst vor wenigen Tagen wurde sie zum zweiten Mal Mama einer zuckersüßen Tochter. Mittlerweile sind Mutter und Kind wieder zu Hause und die Familie gewöhnt sich so langsam an den Alltag zu viert. Trotzdem nahm sich Inci jetzt kurz Zeit, um einige Fan-Fragen zu beantworten. In diesem Rahmen plauderte sie unter anderem aus, ob sie stillt oder nicht.

"Ja, ich stille, das hätte ich selbst nicht gedacht", brachte die 25-Jährige die Community in ihrer Instagram-Story auf den neuesten Stand. Während es bei Tochter Mila damals Probleme gegeben habe, sei diesmal alles im grünen Bereich: "Es klappt beim zweiten Kind um Welten besser. Es kam direkt der Milcheinschuss, es hat direkt funktioniert." Trotzdem bekommt Baby Neyla ab und zu auch ein Fläschchen, da die Maus einen Bärenhunger hat. "Irgendwann ist die Brust auch Game over", erzählte die stolze Mami lachend weiter.

Kein Wunder, dass sich das Mädchen ganz zur Freude seiner Eltern prächtig entwickelt und nach wenigen Tagen schon ordentlich an Gewicht zugelegt hat. "Sie nimmt gut zu. Die Kleine wiegt jetzt 3400 Gramm und ist 51 Zentimeter groß", verriet Inci abschließend.

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer und ihre Tochter Neyla im Dezember 2018

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / inci.sencer Inci Sencer

