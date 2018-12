Sarah Lombardi (26) ist ganz vernarrt in ihren kleinen Alessio (3)! Vor mittlerweile drei Jahren kam der gemeinsame Sohn der Sängerin und ihrem Ex Pietro Lombardi (26) zur Welt. Die Vollblutmami könnte nicht stolzer auf ihren Spross sein und lässt ihn das auch regelmäßig wissen. Erst gestern überraschte die hübsche Brünette ihren Sohn sogar mit einem Besuch ins Disneyland! Nun veröffentlichte Sarah eine wunderschöne Liebeserklärung an ihren Prinzen.

Um ihre Gefühle auszudrücken, nahm die 26-Jährige einige Zeilen aus einem berühmten Silbermond-Song zur Hilfe: "Du bist das beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst", schrieb Sarah in ihrem Instagram-Beitrag. Dazu postete die "Teil von mir"-Interpretin einige niedliche Schnappschüsse von sich und Alessio aus dem Disneyland.

Erst kürzlich lobte Pietro seine Ex dafür, wie toll sie mit Alessio umgeht: "Auch wenn die manchmal Banane im Kopf ist, muss ich sagen, sie ist eine tolle Mama – und ich bin echt froh und stolz, dass Alessio so eine Mama hat", schwärmte der humorvolle Papa von Sarah. Was sagt ihr zu ihrer Botschaft an Alessio? Stimmt ab!

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi mit ihrem Sohn Alessio, Dezember 2018

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi mit ihrem Sohn Alessio

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi auf der Comic Con Dortmund 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de