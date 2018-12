Seit kurzem darf Inci Sencer (25) sich nun als Zweifachmama bezeichnen! Vor wenigen Tagen bekam ihre Tochter Mila eine kleine Schwester – Neyla Sophie ist endlich auf der Welt! Wie das Leben mit zwei Kindern so abläuft, berichtet die hübsche Brünette ihren Fans in regelmäßigen Updates. In ihrer neusten Botschaft erklärt Inci jetzt auch, wie entspannt sie mit ihrem After-Baby-Body umgeht!

Es gibt manche Mütter, die sich nach der Geburt damit stressen, schnell ihre alte Figur wiederzuerlangen – doch nicht mit Inci! In ihrer Instagram-Story berichtet die Vollblutmami nun, dass sie sich neue Klamotten bestellt hat, als sie noch hochschwanger war. "Auch falls sie nicht passen sollten, einfach als Motivation", erklärt die 25-Jährige und probiert sie gleich mal an: Eine der Hosen sitzt tatsächlich noch nicht perfekt, ihre restliche Schwanger-Rundung ist noch im Weg. Doch das stört sie überhaupt nicht: "Das dauert halt einfach noch ein bisschen und das ist völlig okay!", stellt sie klar.

Nach der Geburt kann es in der Regel mehrere Wochen bis hin zu Monaten dauern, bis sich der von der Schwangerschaft ausgedehnte Bauch wieder zurückzieht. Was sagt ihr dazu, dass Inci so offen darüber spricht? Stimmt ab!

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, Dezember 2018

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Elena Sencer und ihre Tochter Neyla im Dezember 2018

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Sencer und Mila Jolie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de