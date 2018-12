Wird der Zoff zwischen den beiden Royal-Paaren etwa immer schlimmer? In der britischen Königsfamilie soll schon seit Längerem der Haussegen ordentlich schief hängen. Offenbar gibt es zwischen Prinz William (36) und Herzogin Kate (36) und seinem Bruder Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) immer wieder Ärger. Das scheint jetzt auch Auswirkungen auf das royale Weihnachtsfest zu haben: Meghan und Harry bleiben über Weihnachten dieses Mal nicht bei William und Kate!

Wie jedes Jahr feiert die gesamte Familie Windsor das Fest der Liebe gemeinsam mit der Queen (92) auf Schloss Sandringham – das dabei natürlich aus allen Nähten platzt. In diesem Jahr sollen sich dort gleich 30 Familienmitglieder versammeln. Kein Wunder also, dass William und Kate zum Schlafen immer lieber in ihren nahe gelegenen – und geräumigen – Wohnsitz Anmer Hall flüchten. Im vergangenen Jahr durften auch Harry und Meghan in dem Zehn-Schlafzimmer-Anwesen übernachten. Wie ein Insider der Zeitung Mail on Sunday verriet, haben sich die werdenden Eltern jetzt aber dazu entschieden, lieber im vollgepackten Sandringham zu bleiben.

Diese Entscheidung lässt die Gerüchteküche natürlich wieder heftig brodeln. Immerhin wäre ein Schlafplatz bei William und Kate deutlich angenehmer. In Sandringham soll es an Weihnachten "wie in einer Sardinenbüchse" zugehen, erklärte die Quelle. Offenbar müssen einige Mitglieder der königlichen Familie sogar aus lauter Platzmangel bei den Dienstboten untergebracht werden.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Auckland, Neuseeland

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de