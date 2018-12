Chillige Vorfreude bei Elena Miras (26) und Töchterchen Aylen. Am ersten August wird die Love Island-Kandidatin von 2017 zum ersten Mal Mutter. Ihren Freund Mike Heiter lernt sie in der Sendung kennen, sie verlieben sich aber erst danach und sind kurz darauf schon in freudiger Erwartung. Seit ihrer Geburt hat die kleine Aylen den Alltag der Reality-Stars komplett auf den Kopf gestellt. In der Weihnachtszeit geht es aber gemütlich beim Mutter-Tochter-Duo zu.

In ihrer Insta-Story zeigte Elena sich nun mit ihrem Baby in gleichen Schlafanzügen. Einen Tag vor Aylens erstem Weihnachtsfest lassen es die zwei offensichtlich ruhig angehen und kuscheln gemütlich in den Xmas-Pyjamas. Auch Papa Mike ist bereits für die Feiertage zu seinen Mädels nach Zürich. Den andauernden Trennungsgerüchten setzt die kleine Familie einige verschmuste Clips entgegen – hier herrscht nur festliche Stimmung.

Für Elena hat sich 2018 alles verändert, doch das TV-Sternchen könnte nicht glücklicher sein. Deshalb widmete sie Aylen ein paar liebevolle Zeilen auf Instagram: "Ich bin so verliebt in meine Kleine und gebe jeden Tag das Beste, sie glücklich zu machen. Mama zu sein, ist ein 24-Stunden-Job, den leider viele unterschätzen, doch wir Mamis wissen genau, wie schwer es ab und zu sein kann. Jedoch mit einem Lächeln hat man alles vergessen."

Instagram / elena_miras Elena Miras und Tochter Aylen in Weihnachts-Schlafanzügen

Instagram / elena_miras Elena Miras, Mike Heiter und ihre gemeinsame Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras, Mike Heiter und ihr Baby Aylen

