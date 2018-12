So glücklich ist Neu-Mama Elena Miras (26)! Seit einigen Monaten gehen die Beauty und ihr Liebster Mike Heiter, den sie in der Kuppelshow Love Island kennengelernt hatte, zu dritt durchs Leben – im vergangenen August erblickte ihr gemeinsames Töchterchen Aylen das Licht der Welt! Die frischgebackenen Eltern genießen die Zeit mit ihrem Kind in vollen Zügen: Im Netz kam Elena jetzt gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus und widmete ihrer Kleinen einen besonderen Post!

Via Instagram richtete die Reality-Darstellerin eine rührende Botschaft an ihre Prinzessin: "Aylen, mein Ein und Alles. Nun bist du bereits vier Monate alt und Mami ist so stolz auf dich, wie du alles meisterst", schrieb Elena in ihrer niedlichen Liebeserklärung. Dazu veröffentlichte die 26-Jährige ein putziges Bild, auf dem ihre Tochter über das ganze Gesicht strahlt. "Dieses Lächeln ist einfach das schönste, was es für jede Mutter gibt", erklärte sie weiter in ihrem Beitrag.

Dass die Spanierin so begeistert von der Mutterrolle und ihrer Aylen ist, brachte einen ihrer Fans sogleich auf eine Idee: "Ihr macht euch so toll als Eltern! Wollt ihr Aylen nicht gleich noch ein Geschwisterchen machen?", kommentierte ein Follower das Posting. Glaubt ihr, dass Elena und Mike bald noch ein Kind bekommen? Stimmt ab!

Instagram / elena_miras Elena Miras und Mike Heiters Tochter Aylen

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter mit Baby Aylen und Elena Miras

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras, Dezember 2018

