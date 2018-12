Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) waren an sich schon das Überraschungspaar des Jahres – zusätzlich erstaunten die beiden ihre Fans nun an Heiligabend mit der Bekanntgabe ihrer Verlobung! Mit einem niedlichen Pärchenfoto der beiden verkündete die schöne Blondine ihre Heiratsabsichten mit dem Tokio Hotel-Gitarristen im Netz. Doch wie begann Heidi und Toms Liebesgeschichte eigentlich damals? Promiflash trägt jetzt noch einmal alles zusammen!

Den Amor der beiden spielte wohl Heidis früherer Germany's next Topmodel-Kollege Michael Michalsky (51) – auf seiner Geburtstagsparty im vergangenen März lernten die Turteltauben sich überhaupt erst kennen! Mit von der Partie waren übrigens auch Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (29) und Ex-GNTM-Juror Thomas Hayo. Wenig später wurden das Topmodel und der Musiker immer häufiger gemeinsam von Parazzi abgelichtet. Diese Schnappschüsse starteten dann die ersten Paargerüchte um die zwei.

Und tatsächlich: Zwei Monate später machten Heidi und Tom ihre Liebe offiziell – mit ihrem Red-Carpet-Debüt als Pärchen auf der alljährlichen amfAR-Gala in Frankreich! Danach hielt die Laufstegschönheit und den 29-Jährigen nichts mehr zurück. Regelmäßig posteten sie zauberhafte Couplepics und Liebeserklärungen an den jeweils anderen und ließen so keinen Zweifel mehr daran, wie verliebt sie sind.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz am Heiligabend 2018

Instagram / heidiklum Michael Michalsky, Tom und Bill Kaulitz, Heidi Klum und Thomas Hayo auf Michaels Geburtstagsparty

Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2018 bei der amfAR Gala in Cannes

