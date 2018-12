Helene Fischer (34) hat emotionale Wochen hinter sich. Erst kürzlich wurde das schon längere Zeit bestehende Liebesaus von der Schlagersängerin und ihrem Langzeitpartner Florian Silbereisen (37) bekannt. Die beiden wandten sich in einem offenen Brief an ihre Fans und versprachen, auch weiterhin als Duo aufzutreten. Zeitgleich machte die Blondine ihre neue Partnerschaft mit Tänzer Thomas Seitel öffentlich. Und auch ein paar Tage später, zum sogenannten Fest der Liebe, gibt es bei Helene nur ein Thema.

Auf Instagram überbrachte die "Atemlos"-Interpretin ihren Followern nun erneut eine gefühlvolle Botschaft. Zu einem Foto von sich, das sie in einem zu einem Herz auffliegenden Kleid zeigt, schrieb die Musikerin: "Ich habe mich in diesem Jahr einige Male sehr persönlich zu Wort gemeldet - aus den verschiedensten Gründen. Aber eine Sache war immer gleich: Es kam von Herzen." Und genau so wolle sie sich nun erneut an ihre Bewunderer wenden und ihnen eine wundervolle Weihnachtszeit wünschen. "L(i)ebt die Liebe - denn sie wird mehr, wenn man sie teilt", empfahl sie ihren Fans weiter.

Doch für ihre Anhänger hat die 34-Jährige nicht nur ein paar warme Worte übrig. Helene kommt am ersten Weihnachstfeiertag nämlich sogar in ihre Wohnzimmer – allerdings nur im TV. Zur Prime-Time läuft am 25.12. dann die große "Helene Fischer Show". Dort soll es wohl erneut besonders emotional werden.

Andreas Rentz / Getty Images Helene Fischer beim Echo Award

Getty Images Helene Fischer

Alexander Koerner/Getty Images Helene Fischer im Perlen-Body bei einem Konzert

