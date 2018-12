Für Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) hat sich der Traum von einer gemeinsamen Zukunft ausgeträumt. Am Mittwochabend bestätigten die Schlager-Queen und der Klubbb3-Star mit emotionalen Zeilen auf ihren Social-Media-Kanälen ihr Liebes-Aus. Zehn Jahre lang gingen die beiden Hand in Hand durchs Leben, galten bei etlichen Schlager-Fans sogar als das Traumpaar der Szene. Am 25. Dezember können Zuschauer das blonde Multitalent in "Die Helene Fischer Show" bewundern – und dort kullern bei Helene die Trennungstränen!

Die Aufzeichnung für das jährliche TV-Spektakel erfolgte bereits Anfang Dezember. Zu diesem Zeitpunkt war zwischen der Sängerin und ihrem einstigen Langzeitfreund bereits alles aus und vorbei. Auf Instagram tauchte nun ein Mitschnitt der Dreharbeiten auf, der die 34-Jährige besonders emotional zeigt. "Ich glaube, jeder von uns weiß, wie schmerzhaft es ist, wenn eine Beziehung zu Ende geht, wenn ein Lebenstraum zerplatzt", lauten ihre sanften Worte, mit denen sie ihren nächsten Song "Gib mir deine Hand" ankündigt. "Man ist traurig, vielleicht kommt irgendwann dann auch ein bisschen die Wut dazu und der Schmerz sitzt unendlich tief", beschrieb sie ihren Liebeskummer weiter. Ihre Augen waren währenddessen gefüllt mit Tränen.

Doch ihren Optimismus hat die Powerfrau dennoch nicht abgelegt. "Irgendwann fängt die Zeit an, die Wunden zu heilen und man merkt, dass man nicht nur verloren, sondern auch gewonnen hat. Und zwar einen Schatz voller Erinnerungen und wunderschöner Momente, die für immer bleiben", führt sie ihren Einblick in ihre Gefühlswelt weiter fort – den kann das Fernsehpublikum am kommenden Dienstag um 20:15 Uhr auf ZDF verfolgen.

