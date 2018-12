Davon war Kendall Jenner (23) nicht sehr begeistert! Schon im vergangenen Jahr gab es wegen der traditionellen Xmas-Karte des Kardashian-Jenner-Clans mächtig Streit – aus diesem Grund wollte die Familie eigentlich dieses Mal komplett darauf verzichten. Jetzt schaffte es Kim Kardashian (38) trotzdem, ihre Liebsten für den weihnachtlichen Schnappschuss zusammenzutrommeln. Eine der Kultschwestern schien es allerdings nicht zum Fototermin geschafft zu haben: Kendall fehlte in der Runde.

Anders als in den Jahren zuvor wurde auch auf die Männer verzichtet. Dafür waren die Schwestern Khloe (34), Kourtney (39), Kylie (21), Kim und alle ihre Kinder vertreten. Sie strahlten ganz in weiß für das festliche Foto in die Kamera. Mama Kris (63) und Kendall seien derweil auf dem Weg zu einem Meeting gewesen: "Das ist das, was wir dieses Jahr haben", schrieb Kim zu ihrem Posting auf Instagram. Kendall teilte das Bild auf ihrem Twitter-Profil und konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen: "HA, also das ist komisch", schrieb sie zu ihrem Posting.

Fans erlaubten sich sogar einen Scherz und photoshopten Kendall in das Familienbild dazu. In ihrer Instagram-Story teilte die 23-Jährige die lustigsten Motive. Ob als großer schwebender Kopf über ihren Schwestern, Neffen und Nichten oder als Gesicht von allen – die Follower ließen ihrer Kreativität zu Kendalls Xmas-Karten-Fail freien Lauf.

Jamie McCarthy/ Getty Images for Yeezy Season 3 Kim Kardashian (3.v.r.) mit ihrer Familie in New York

Presley Ann/Getty Images for ABA Kim Kardashian mit ihrer Mum Kris Jenner

Dia Dipasupil/Getty Images for Victoria's Secret Kendall Jenner bei der Victoria's Secret Fashion Show

