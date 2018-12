Sieben Jahre ist es nun schon her, dass die allererste Ausgabe der "Helene Fischer Show" im Fernsehen lief! Inzwischen gehört es für viele Familien wohl zur Tradition, die Sendung der Schlager-Queen am ersten Weihnachtsfeiertag zu verfolgen. Auch 2018 lieferte sie vor einem Millionenpublikum ein wahres Spektakel. Ob sich da jemand noch an die Anfänge der Show erinnert? Promiflash nimmt euch mit auf eine Foto-Zeitreise ins Jahr 2011!

Damals wurde das Entertainment-Potpourri noch im Ersten ausgestrahlt und in Berlin aufgezeichnet – und Helene (34) trug kurze Haare! Im Vergleich zur aktuellen Show fiel nicht nur ihre Frisur, sondern auch die Gästeliste ein wenig kürzer aus – wenn auch nicht weniger glanzvoll. Unter anderem traten Andrea Berg (52), Michael Bolton (65), Semino Rossi (56) und Peter Maffay (69) mit der Sängerin auf, auch die Kultfiguren Ernie und Bert ließen sich an Helenes Seite sehen. Eine Mischung, die schon zu jener Zeit ein riesiges Publikum begeisterte: Durchschnittlich 5,05 Millionen Zuschauer schalteten 2011 laut Quotenmeter zum Auftakt der alljährlichen Showreihe ein.

Auch vor sieben Jahren führte Helene schon akrobatische Nummern vor und zeigte, dass in ihr eine echte Sportskanone steckt. Ebenso gehörten Musical-Auftritte und Zirkus-Szenen zur Show – genau wie heute in ständig wechselnden Kostümen! Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung war Helene übrigens gerade seit drei Jahren mit Florian Silbereisen (37) zusammen, von dem sie seit wenigen Tagen nun offiziell getrennt ist.

ActionPress / Dominique Ecken Helene Fischer 2011 mit Darstellern der Rocky Horror Picture Show

ActionPress / Dominique Ecken Helene Fischer mit Ernie und Bert in der "Helene Fischer-Show" 2011

ActionPress / Dominique Ecken Helene Fischer 2011 bei der Aufzeichnung ihrer Show

ActionPress / Dominique Ecken Helene Fischer und Nick Beyeler bei der Aufzeichnung der "Helene Fischer Show" 2011

ActionPress / Dominique Ecken Helene Fischer und Die Höhner 2011 in der "Helene Fischer-Show"



