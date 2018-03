Nun dürfen endlich alle Paare in Deutschland heiraten. Diese historische Entscheidung geht natürlich nicht an den deutschen Promis vorbei. Beim "No Commission"-Launch in Berlin freuten sich Anastasia Zampounidis (48) und Nikeata Thompson riesig für die gleichgeschlechtlichen Paare in ihrem Freundeskreis. Die Moderatorin plant sogar schon fleißig für die Trauung einiger ihrer Homo-Freunde. Mateo Jaschik (38) von Culcha Candela feierte den Beschluss ebenfalls und machte noch eine Ansage an alle Gegner der Homo-Ehe: "An die ganzen Konservativen da draußen, die Angst vor irgendwas haben, was wir uns nicht erklären können. Euch wird nichts weggenommen, indem Leute, die sich lieben, egal ob Mann-Mann oder Frau-Frau, heiraten", stellte er im Gespräch mit Promiflash während der Veranstaltung von Bacardi und Swizz Beatz (38) klar.



