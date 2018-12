Die Vorfreude steigt! Am 6. Januar feiert Dancing on Ice sein großes Comeback im deutschen Fernsehen. Schon im November war klar, wer sich im kommenden Jahr auf dem Eis beweisen muss. Deutsche Promis wie die Sängerin Sarah Lombardi (26) oder das Curvy-Model Sarina Nowak (25) trainieren seit Wochen, um mit ihrer Schlittschuh-Performance bei den Juroren zu punkten. Nun ist auch endlich klar, wer die Leistung der Kandidaten bewerten wird. Unter anderem ist auch TV-Löwin Judith Williams (46) dabei.

Rund eine Woche vor der Ausstrahlung gab der Sender Sat.1 nun bekannt, wer bei "Dancing on Ice" in der Jury sitzen wird. Mit Katharina Witt (53) holte sich die Produktion eine echte Expertin ins Boot. Sie bekam im Laufe ihrer Eiskunstlauf-Karriere zweimal Olympia-Gold und ist vierfache Weltmeisterin. Ihr Jury-Kollege Daniel Weiss holte während seiner Laufbahn zweimal den Titel Deutscher Meister und ist mittlerweile als Kommentator tätig. Judith ist ebenfalls Teil des Teams. Die Die Höhle der Löwen-Investorin hat den Sport selbst zwar nie professionell ausgeübt, dürfte als Finalistin der diesjährigen Let's Dance-Staffel den ein oder anderen Tipp für die Promis haben – zumindest, was die künstlerische Komponente angeht. Komplettiert wird die Runde von Cale Kalay, einem erfolgreichen Choreographen, der bei Dance Dance Dance schon erste Erfahrungen als Juror sammelte.

Bald wird es also ernst für Sarah und ihre Mitstreiter. Einer bekommt schon jetzt kalte Füße – im übertragenen Sinne. Detlef D! Soost (48) ist als Profitänzer eigentlich eine echte Rampensau. Doch auf dem Eis scheint sich der 48-Jährige überhaupt nicht wohlzufühlen. Erst kürzlich gab er seinen Fans ein Trainings-Update und gab zu: So richtig rund läuft es noch nicht.

Getty Images Katharina Witt bei der Laureus Charity Night 2018

Anzeige

Becher/WENN.com Cale Kalay bei der Musical-Premiere von "Mary Poppins" in Hamburg

Anzeige

WENN.com Detlef D! Soost

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de