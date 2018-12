Detlef D! Soost (48) "on Ice"? Man darf gespannt sein. Noch hat der Fitness-Experte einige Tage Zeit, sich auf seinen großen Auftritt bei der Neuauflage der Sat.1-Show Dancing on Ice vorzubereiten – aber die braucht er wohl auch. So jedenfalls lässt sich der jüngste Social-Media-Post des durchtrainierten Tänzers interpretieren. Denn offenbar erzeugen die Trainingseinheiten auf eisglattem Parkett vor allem eins: eine ganze Menge Frust.

"Also um ganz ehrlich zu sein, war der Tag so mittel", schreibt D! Soost auf Instagram und erklärt: "Aufm Eis hat nix funktioniert. Frustration lässt grüßen." Doch er gibt sich kämpferisch und fügt hinzu: "Aber den Tag heute kann ich nicht mehr ändern. Also nach vorne schauen und dafür sorgen, dass es morgen besser wird." Viele User versuchen, D! Mut zu machen: "Das kommt vor und ist ganz normal", schreibt einer. Ein anderer rät ihm, gelassen zu bleiben: "Immer positiv bleiben…" Auch einen frechen Kommentar bekommt D! mit auf den Weg: "Auf geht's! Hintern hoch – weitermachen, Eisprinzessin!"

Neben D! werden sich ab Anfang Januar noch sieben weitere Prominente auf das Eis wagen. Mit dabei sind Désirée Nick (62), Sarah Lombardi (26), Sarina Nowak (25), Aleksandra Bechtel, John Kelly (51), Kevin Kuske (39) und Timur Bartels (23).

Instagram / detlefsoostofficial Kat Rybkowski und Detlef D! Soost

Instagram / detlefsoostofficial Timur Bartels und Detlef D! Soost im Ballettunterricht

SAT.1/Marc Rehbeck "Dancing on Ice"-Cast

