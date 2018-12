Niklas Schröder (29) weiß ganz genau: Ex-Bachelor-Kandidatin Jessica Neufeld (24) ist seine absolute Traumfrau. Aus diesem Grund fakelte der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer nicht lange und machte Anfang Dezember seiner Mrs. Right einen Heiratsantrag – und das nach acht Monaten Liebe. Dass der 29-Jährige sogar schon früher wusste, dass Jessi die Richtige für ihn ist, beweist sein Liebestattoo: Das ließ sich der Neu-Schauspieler nach gerade einmal zwei Wochen Beziehung stechen!

Von der verrückten und verliebten Spontan-Aktion sprach Nik nun im Promiflash-Interview: "Eigentlich wollte ich zum Tätowierer, um einen Termin für das Tattoo zu machen und er, ist ein guter Freund von mir, meinte: 'Das machen wir jetzt eben.' Und dann sagte ich: 'Ok, mach.'" Und wie hat seine zukünftige Braut auf diesen frühen Liebesbeweis reagiert? "Es ist schon krass, weil es zeigt, dass er es wirklich ernst meint." Sie glaube nicht, dass sich jemand ein Tattoo stechen lassen würde, wenn er unsicher wäre.

Das Beziehungsdatum auf Niks rechtem Handgelenk soll aber nicht das einzige Tintenbild bleiben, das ihre Liebe ausdrückt. "Ich bin nicht abgeneigt, dass wir uns Partnertattoos stechen lassen. Wir haben auch schon oft darüber gesprochen, aber wir haben noch nicht das perfekte Motiv", erklärte die 24-Jährige im Gespräch. Niklas hätte gerne eine Abbildung einer 20er-Packung Chicken McNuggets mit einem Ring auf der Haut – seine Verlobte ist von dieser Idee eher wenig begeistert.

P.Hoffmann/WENN.com Jessica Neufeld und Niklas Schröder beim Audi Ascott Rennen in Hannover

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder zeigt sein Liebestattoo

Instagram / nik_schroeder Jessica Neufeld und Niklas Schröder

