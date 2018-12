Das ist wohl der größte Liebesbeweis! Niklas Schröder (29) und Jessica Neufeld (24) gelten seit ihrem Liebesoutig im Sommer als absolutes Traumpaar. Vor wenigen Tagen hat der verliebte Ex-Bachelorette-Kandidat seiner Beziehung mit der blonden Schönheit die Krone aufgesetzt: Nik hat seiner Jessi einen Heiratsantrag gemacht! Als wäre das nicht Beweis genug, dass der TV-Star seine Liebste für immer an seiner Seite haben will, legt der Bartträger nun nochmal nach: Er ließ sich ein Liebestattoo stechen!

Den tätowierten Liebesbeweis zeigte der Ex-Kuppelshow-Teilnehmer seinen Followern jetzt in seiner Instagram-Story. Bei einer Frage-Antwort-Runde auf der Foto- und Videoplattform hatte ein User gefragt: "Wie lange seid ihr schon zusammen?" Die Antwort lieferte der Tattooliebhaber prompt mit einem aussagekräftigen Foto: Ein Tattoo mit dem Liebesdatum 20.04. ziert sein rechtes Handgelenk! Wie wohl Jessi das besondere Körperkunstwerk findet? Das ehemalige Bachelor-Babe gab Promiflash im Juli zu dem Thema noch zu verstehen: "Das ist eine große Ehre und ein großes Zeichen der Liebe, dass er wirklich zu mir steht und mich liebt."

Auch einer gemeinsamen Tätowierung mit ihrem Schatz wäre die Influencerin nicht abgeneigt! Im Promiflash-Gespräch verriet sie: "Ein Partnertattoo ist eigentlich ein ganz schönes Zeichen, dass man füreinander da ist und die Person dann auch wirklich für immer unter der Haut trägt."

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder zeigt sein Liebestattoo

P.Hoffmann/WENN.com Jessica Neufeld und Niklas Schröder beim Audi Ascott Rennen in Hannover

Instagram / nik_schroeder Jessica Neufeld und Niklas Schröder

