Anna Maria Damm (22) durfte über die Feiertage das perfekte Familienglück genießen! Nicht nur ihre eigene Tochter Eliana war natürlich mit von der Partie – besonders die Anwesenheit ihrer fünf Schwestern brachte die einstige GNTM-Schönheit über alle Maßen zum Strahlen. Denn dass die ganze Familie, inklusive ihres Papas, gemeinsam an einem Tisch sitzt, das ist eine absolute Seltenheit – und bei Anna Maria schon zwei Jahrzehnte her!

Die 22-Jährige ist zwar in Deutschland geboren, ihre Kindheit hat Anna Maria allerdings in der Heimat ihrer Mutter verbracht: Sechs Jahre lang lebte Familie Damm auf den Philippinen, bis sich die Eltern trennten und die Mutter mit ihren Töchtern nach Deutschland zurückkehrte. Zwei Halbschwestern, Angelina und Antonia, leben mit Papa Damm noch immer in Südostasien und können ihre deutsche Verwandtschaft aufgrund hoher Reisekosten nur alle paar Jahre mal besuchen. Weihnachten 2018 war daher etwas ganz Besonderes: "Gestern waren alle Schwestern vereint – das war echt ein unglaublicher Moment, den ich nie in meinem Leben vergessen werde", schrieb Anna Maria zu einem Xmas-Schnappschuss auf Instagram und verriet: "Das letzte Mal, dass wir in Deutschland mit unserem Vater Weihnachten gefeiert haben, ist schon fast 20 Jahre her!"

Entgegen jeder festlichen Tradition gab es an diesem Abend ganz simpel Pizza! "Wir sind so unendlich glücklich, dass alles geklappt hat und wir genießen jeden einzelnen Moment, den wir noch zusammen haben", schwärmte das Model weiter.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Tochter Eliana an Weihnachten 2018

Instagram / annamariadamm Katharina und Anna Maria Damm mit Mia Rose Harrison

Instagram / katharinadamm_official Anna Maria Damm mit ihrer Schwester und Babybauch am Strand

