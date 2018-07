Anna Maria Damm (22) und Julian Gutjahr (21) haben kein Interesse an einer Beziehung im Eiltempo! Die YouTuberin und ihr Liebster wurden im Juni Eltern einer kleinen Tochter. Klein-Eliana kam aber nicht etwa als Blitz-Baby zur Welt. Anna und Julian lernten sich bereits in der Schule kennen. Ob das Paar nach der Geburt ihres kleinen Engels den nächsten Schritt etwas schneller wagt? Wohl kaum. Die Netz-Beauty verriet ihren Fans jetzt: Eine Hochzeit steht so bald noch nicht an.

Anna Maria teilt ihr Leben mit ihren Followern täglich im Netz. Nicht nur ihre YouTube-Videos geben ihrer Community einen Einblick in ihren Alltag. Auch auf Instagram gibt die frischgebackene Mama immer wieder Details preis. Und trotzdem bleiben immer ein paar Kleinigkeiten privat. Deshalb gab die 22-Jährige ihren Fans nun die Chance, sie nach allem zu fragen, was sie schon immer wissen wollten. "Wollt ihr beiden bald heiraten", horchte ein User nach. Die knappe, aber eindeutige Antwort des Netz-Stars: "Nichts geplant."

Jedem das seine! Bei YouTuberin Paola Maria (24) lief es genau anders herum. Sie gab ihrem Schatz Sascha Koslowski im Februar 2017 da Jawort und ist jetzt schwanger. Bei Bibi Heinicke (25) lief es fast so wie bei Anna Maria. Die Beauty-Expertin freut sich momentan über ihre erste Schwangerschaft und verlobte sich erst vor wenigen Tagen mit dem Vater ihres Sohnes Julian Claßen (25).

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit Baby Eliana

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und Julian Gutjahr

Anzeige

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr, Anna Maria Damm und ihre Tochter Eliana

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de