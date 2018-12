Geht hinter den Kulissen von Der Bachelor wirklich ein brutaler Zickenkrieg ab? Schon in knapp einer Woche startet die erfolgreiche Kuppelshow um den neuen Rosenkavalier Andrej Mangold (31) in eine weitere Runde. 22 junge Frauen kämpfen um das Herz des Junggesellen – und angeblich auch auf fieseste Weise gegeneinander! Das behauptete nun Ex-Kandidatin Lina Kolodochka: Sie wurde hinter der Kamera wiederholt beleidigt und gepiesackt!

Im Interview mit Bild packte die ehemalige Anwärterin auf die Liebe von Daniel Völz (33) nun aus – denn statt einer rosigen Zeit habe sie bei "Der Bachelor" dornige Erfahrungen machen müssen. "In unserer Staffel gab es durchgängig Zickenkrieg", erklärte die Hannoveranerin. Sie selbst sei immer ehrlich und direkt gewesen – von ihren Mitstreiterinnen könne sie das aber nicht behaupten: "Über mich wurden aber hinterlistige Informationen bei Bachelor Daniel verbreitet. Ich wurde gemobbt und es wurde über mich gelästert. Das war schlimm und sehr belastend!"

Ersten Gerüchten zufolge dürfte der Beef unter den Ladys auch in der kommenden Staffel so richtig hochkochen: Laut einem Insider soll schon zu Beginn der Dreharbeiten in Mexiko herausgekommen sein, dass Bachelor Andrej auf dunkelhaarige, exotische Frauen steht. Die zahlreichen blonden Kandidatinnen soll das gegen ihre Mitstreiterinnen aufgebracht haben.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW.

MG RTL D Kandidatin Lina Kolodochka und Daniel Völz

Anzeige

MG RTL D Nadine Klein und Lina Kolodochka, Bachelor-Kandidatinnen 2018

Anzeige

MG RTL D Bachelor-Kandidatinnen 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de