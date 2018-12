Turtel-Alarm bei Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29)! Vergangenen März lernten sich das Model und der Tokio Hotel-Gitarrist kennen – seitdem sind sie ein Herz und eine Seele. Mit ihrer Verlobung am Montag machten sie ihr Liebesglück komplett. Das teilt Heidi auch regelmäßig mit ihren Fans im Netz. Jetzt konnte man in einigen Videos sogar hören, wie die beiden sich untereinander nennen!

Am Mittwoch postete die 45-Jährige in ihrer Instagram-Story Clips vom gemeinsamen Alltag mit ihrem Verlobten. Der stand gerade in der Küche und bereitete einen Nudelauflauf zu. "Was machst du denn da Leckeres, mein Schatz?", fragte Heidi liebevoll. Auch den Abend mit ihrem Bald-Ehemann hielt die Modelmama für die Öffentlichkeit fest. In einem Clip saßen die beiden im Auto und Tom schaute zu ihr in die Kamera: "Mmh, Baby!", entgegnete er grinsend.

Schatz und Baby genießen ihre gemeinsame Zeit in vollen Zügen. Aber nicht nur zu zweit: Auch Heidis Kids hatten schon viel Spaß mit Tom. Erst kürzlich dokumentierte die Vierfach-Mama einen gemeinsamen Spieleabend mit dem 29-Jährigen und ihrer Familie.

