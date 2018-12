Judith Williams (46) war in diesem Jahr nicht aus dem deutschen Fernsehen wegzudenken. Anfang März begann für die Unternehmerin die Reise mit Let's Dance, wo sie sogar den zweiten Platz belegte. Nur wenige Monate später stieg sie als Investorin in das Format Die Höhle der Löwen ein, das in diesem Jahr erfolgreicher war denn je. Auf all diese Highlights blickte Judith jetzt zurück und bedankte sich bei einem besonderen Kollegen: Mit-Löwe Frank Thelen (43)!

"Besonders schätzen wir, dass wir uns über unsere berufliche Tätigkeit hinaus auch privat sehr schätzen", begann die 46-Jährige ihren rührenden Instagram-Post, den sie ihrem Business-Kumpel Frank widmete. Sie freue sich vor allem schon sehr auf die sechste Staffel der Gründer-Show und könne es kaum erwarten, wieder spannende Produktideen und fantastische Menschen kennenzulernen.

Erst vor wenigen Monaten kursierte das Gerücht, dass die Familien-Mutter bei der Erfolgssendung gar nicht mehr dabei sein soll. "Ich dachte mir: Ach, die wissen ja etwas, wovon ich selber noch nichts weiß", entschärfte die Kosmetikliebhaberin bei einem damaligen Gala-Interview das Gemunkel.

MG RTL D / Bernd-Michael Maure Carsten Maschmeyer, Judith Williams und Frank Thelen in "Die Höhle der Löwen"

P.Hoffmann/WENN.com Alexander-Klaus Stecher, Judith Williams, Nathalie Thelen-Sattler und Frank Thelen in Berlin

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams, Unternehmerin

