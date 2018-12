Für ihre Fans nimmt sie sich immer noch Zeit: Am ersten Weihnachtsfeiertag erschien die ganze britische Königsfamilie zum Gottesdienst in der St. Mary Magadelene's Church. Blickfang Nummer eins war in diesem Jahr auch wieder Herzogin Meghan (37). Nicht nur mit ihrem Outfit zog die ehemalige Schauspielerin alle Blicke auf sich – auch mit einer niedlichen Geste: Meghan entdeckte in der wartenden Menge einen eingefleischten Fan wieder und umarmte ihn!

Dieses Wiedersehen kam unerwartet und endete in einer herzlichen Umarmung: Nach dem Gottesdienst am 25. Dezember versammelten sich einige Bewunderer vor der Kirche in Sandringham, um ihre royalen Idole zu begrüßen. Darunter war wohl Meghans größter Fan – Jess. Das Mädchen tauschte vor ein paar Jahren, als die 37-Jährige noch ihre Social-Media-Accounts hatte, ein paar Nachrichten mit der einstigen Suits-Darstellerin aus.

Wie Fotos zeigen, erkennt Meghan ihren größten Supporter sofort und nimmt ihn herzlich in ihre Arme. Die junge Frau teilte ihre Erfahrung daraufhin mit ihrer Instagram-Community: "Heute war ein absoluter Traum. Ich bin so froh, dass ich vor ein paar Jahren die Serie 'Suits' für mich entdeckt habe, sonst hätte ich nämlich niemals so eine herzensgute Seele und fürsorgliche Person kennengelernt."

