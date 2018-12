Sie haben sich zwar nicht direkt gesucht, aber trotzdem gefunden: Seit einigen Monaten gehen Bela Klentze (30) und Anne-Marie Kot (28) Hand in Hand durchs Leben. Der Alles was zählt-Darsteller lernte die dreifache Pole-Dance-Weltmeisterin bereits im Frühjahr bei der Fernsehshow Team Ninja Warrior kennen, wo sie ihm mächtig den Kopf verdrehte. Kurzerhand setzte der Schauspieler alle Hebel in Gang, um Anne-Maries Herz zu erobern, reiste ihr sogar in ihr Heimatland Polen hinterher – mit Erfolg: Die Tänzerin kann gar nicht mehr ohne ihren Freund! Im Promiflash-Interview verrät sie, was sie an Bela am meisten schätzt.

"Bela gibt mir echt viel Sicherheit. Diese Freundschaft, die wir aufgebaut haben in dieser kurzen Zeit und die Gespräche – das ist etwas, was heutzutage sehr, sehr schwer zu finden ist, weil die Männer eifersüchtig sind und weil Männer über ihre Schwächen nicht reden wollen", schwärmte die blonde Beauty von ihrem Beau. Mit dem 30-Jährigen könne sie ausnahmslos über alles sprechen, was ihr auf der Seele brennt. Diese Offenheit für Stärken sowie Schwächen sei etwas, das sie bei keinem anderen Mann finden würde. "Bela lässt uns nie schlafen gehen, solange ein kleines Problem, das wir vielleicht haben, nicht gelöst ist", enthüllte sie gegenüber Promiflash weiter.

Das, was in seiner eigenen Beziehung offensichtlich wunderbar funktioniert, will Bela auch seinen Fans mit auf den Weg geben. "Leute, bleibt in Kommunikation miteinander. Wenn Probleme da sind, sprecht miteinander, redet darüber, weil nur so kann man so was aus der Welt schaffen", lautete sein Appell an seine Bewunderer.

Langel,Oliver/ActionPress Anne-Marie Kot und Bela Klentze auf der "Game Of Thrones"-Ausstellung in Oberhausen

Instagram / annemarie.kot Anne-Marie Kot und Bela Klentze, 2018

Christoph Hardt/Future Image/ActionPress Bela Klentze, "Alles was zählt"-Schauspieler

