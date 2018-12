War das das luxuriöseste Weihnachtsgeschenk ever? Dass Kanye West (41) seine Frau Kim Kardashian (38) gern verwöhnt, ist für eingefleischte Fans nichts Neues. Nach den anhaltenden Gerüchten um eine mögliche Ehekrise bewiesen sie über die Feiertage eindrucksvoll, dass sie noch immer sehr verliebt sind. Mit seinem Geschenk wollte Kanye offenbar auch ein deutliches Zeichen setzen und schenkte seiner Kim eine Eigentumswohnung für umgerechnet 12,2 Millionen Euro.

Das Apartment befindet sich im sogenannten "Milliardärs-Strandbunker" in Miami Beach. Auf stolzen 437 Quadratmetern sind laut Daily Mail unter anderem vier Schlafzimmer und fünfeinhalb Bäder untergebracht. Eine Terrasse mit Strandblick umgibt die Wohnung komplett. Außerdem bietet das Haus ein privates Gym, einen Spa-Bereich, einen Pool, einen Concierge-Service und eine Tiefgarage. "Kim und Kanye wurden bereits bei der Besichtigung des Eigentums vergangenen Monat entdeckt und sie befinden sich nun in den Vertragsverhandlungen, um es für 14 Millionen Dollar zu kaufen. Der Verkauf soll im Januar abgeschlossen sein", erklärte ein Insider Page Six.

Der spektakuläre Wohnturm wurde von dem berühmten britischen Architekten Norman Foster entworfen. Er steckte auch hinter den Designs für die Kuppel des Reichstagsgebäudes in Berlin. Unter den neuen Nachbarn von Kim und Kanye tummeln sich ein ukrainischer Oligarch und einige Investment- und Finanzgrößen.

MEGA Wohngebäude in Miami Beach mit der neuen Wohnung von Kim Kardashian und Kanye West

Fotonews / Splash News / SplashNews.com Wohngebäude in Miami Beach mit der neuen Wohnung von Kim Kardashian und Kanye West

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Versace-Show

