Ex-Pornostar Jenna Jameson (44) lässt ihre Fans auch an den Festtagen nicht im Stich. Wohl wissend, welche Verführungen in dieser Zeit lauern, postet sie ein Vorher-Nachher-Foto ihrer eigenen Keto-Diät auf Social Media und spart dabei nicht mit Tipps, wie man beim Abnehmen dauerhaft bei der Stange bleiben kann. Jenna selbst hatte in den vergangenen Wochen rund 40 Kilogramm an Gewicht verloren – sie weiß, wie es funktioniert.

"Die Ferien sind so eine knifflige Zeit, wenn es darum geht, auf dem richtigen Weg zu bleiben", stellt Jenna auf Instagram fest. Die Familie komme zu Besuch, niemand könne etwas mit einer kohlenhydratarmen Diät anfangen und jeder sei bereit, einen zu Kartoffelbrei oder zu leckerem Käsekuchen zu überreden. Es sei "so einfach", in dieser Zeit schwach zu werden. Deshalb schlägt sie vor, die Mahlzeiten vorzubereiten – das sei zwar nicht sonderlich aufregend, aber helfe, durch die Feiertage zu kommen.

Laut Jenna sei es aber auch nicht tragisch, sich ab und zu auch mal was zu gönnen. "Sich gelegentlich Sünden zu erlauben, ist sogar wichtig. Wenn man sich ständig benachteiligt fühlt, kann das zu erheblich längeren Entgleisungen führen." Und so heißt Jennas mild-festliches Fazit: "Habt Spaß, lasst euch hier und da mal verwöhnen, aber schätzt vor allem die Zeit, die ihr mit euren Liebsten verbringen könnt. Frohe Weihnachten meine Lieben."

Splash News Jenna Jameson, Ex-Porno-Star

Instagram / jennacantlose Ex-Pornostar Jenna Jameson, 2018

Instagram / jennacantlose Jenna Jameson mit ihrem jüngsten Sohn

