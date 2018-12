Stefanie Giesinger (22) und ihr Freund Marcus Butler (27) sind mal wieder in Kuschel-Laune. Die beiden sind schon seit mehr als zwei Jahren ein Paar und genießen ihre Zweisamkeit in vollen Zügen. Regelmäßig posten die Turteltauben niedliche Fotos, auf denen sie sich ganz verliebt zeigen. Der neueste Schnappschuss jedoch sorgt bei ihren Fans für ziemlich heißen Gesprächsstoff: Kuschelt sich der Webstar etwa wirklich an die nackte Brust seiner Partnerin?

Oh là là – Steffi lässt ganz schön tief blicken. Auf ihrem Instagram-Account postete die Germany's next Topmodel-Gewinnerin am Montag ein Foto, auf dem Marcus seinen Kopf liebevoll auf ihren Schoß legt – eigentlich eine zuckersüße Aufnahme. Aber den aufmerksamen Followern fällt ein pikantes Detail auf: Die 22-Jährige scheint kein Oberteil zu tragen. "Ohne BH?", "Du bist ja obenrum nackt" oder "Wo ist dein Oberteil?", sind nur drei der verwirrten Kommentare aus ihrer Community. Für einen User ist die Sache aber ganz klar: Er glaubt, dass das Pic ein After-Sex-Selfie ist.

Marcus und Steffi sind auch nach zwei Jahren Fernbeziehung immer noch total glücklich. Dass sie fast 1000 Kilometer trennen, war für die Laufstegschönheit nie ein Problem. Sie seien beide so viel unterwegs, dass sie sich ohnehin nur selten sehen könnten. Da mache es keinen Unterschied, wie groß die Distanz ist, erklärte sie 2016 im Promiflash-Interview.

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger im Thailand-Urlaub

Kristy Sparow/Getty Images Stefanie Giesinger und Marcus Butler bei der Pariser Fashion Week im Oktober 2017

Pascal Le Segretain/Getty Images Marcus Butler und Stefanie Giesinger bei der Premiere von "Django" in Berlin 2017

