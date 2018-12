Neuer Rekord! Für viele gehört Mariah Careys (48) Hit "All I Want For Christmas Is You" genauso zu Weihnachten wie der Weihnachtsbaum und die Geschenke. Obwohl der Song mittlerweile 24 Jahre alt ist, haben Weihnachtsfans offenbar noch lange nicht genug davon. Allein in diesem Jahr verdiente Mariah mit ihrem Hit 700.000 Euro – an Heiligabend stellte sie auf Spotify sogar einen neuen Rekord auf.

Wie "Pop Crave" auf Twitter verkündete, knackte "All I Want For Christmas Is You" am 24. Dezember die Spotify-Bestmarke für die meisten Klicks an einem Tag und löste damit den ermordeten Rapper XXXTentacion (✝20) mit seinem Song "SAD!" ab. Mit 10,8 Millionen Streams setzt sich die Sängerin an die Spitze des Rankings, "SAD!" hielt den Rekord mit 10,4 Millionen. Auch für Twitter-Nutzer scheint der Song Kultstatus erreicht zu haben und nie langweilig zu werden: "Was für ein legendärer Song", kommentiert einer, "24 Jahre nach der Veröffentlichung. Legendär", schreibt ein anderer. Mit dem Song aus 1994 soll die Sängerin dieses Jahr etwa 700.000 Euro verdient haben. Dabei profitiert Mariah vor allem von den Lizenzgebühren.

Auch Slade, Paul McCartney (76), Wham! oder Cliff Richard freuen sich über die Lizenzeinnahmen für ihre Weihnachtshits. Mit "Merry Christmas Everybody" soll Slade jährlich rund 550.000 Euro, Wham! mit "Last Christmas" etwa 330.000 Euro und McCartney mit "Wonderful Christmastime" etwa 300.000 Euro verdienen, berichtet der britische Mirror.

Instagram / mariahcarey Mariah Carey, "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin

