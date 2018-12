Die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Dran vorbei kommt aber garantiert niemand: Der Song "All I Want for Christmas Is You" wird in der Weihnachtszeit einfach überall rauf und runtergespielt. 1994 sang Mariah Carey (48) zum ersten Mal über ihren größten Weihnachtswunsch und landet damit seither jedes Jahr ganz oben in den Charts. Kein Wunder also, dass der Ohrwurm-Garant Mariahs Kassen immer noch ordentlich klingeln lässt!

Laut dem britischen Portal Prezzybox soll die Sängerin mit ihrem Hit jedes Jahr ein kleines Vermögen machen. Alleine in den vergangenen Monaten waren es angeblich schon satte 693.499 Euro. Die 48-Jährige verdient nämlich nicht nur als Interpretin an "All I Want for Christmas Is You". Sie hat den Weihnachts-Dauerbrenner auch gemeinsam mit Musikproduzent Walter Afanasief geschrieben.

Die Feiertage scheinen für Mariah aber ohnehin ziemlich lukrativ zu sein. Immerhin ist "All I Want for Christmas Is You" nicht der einzige Weihnachtssong der Pop-Diva. In diesem Jahr überraschte sie ihre Fans sogar mit einer ganzen Weihnachts-Tour, mit der sie auch in Deutschland haltmachte.

Getty Images Mariah Carey beim AHF World AIDS DAY Concert

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey, "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey bei einem Weihnachtskonzert in Berlin 2018

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Mariah immer noch so viel an dem Song verdient? Ja, der läuft doch überall! Nein, das hat mich überrascht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de