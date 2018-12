Wird aus dem Sommerflirt doch was Ernstes? Von Juni bis August verließen Kendall Jenner (23) und NBA-Profi Ben Simmons des Öfteren gemeinsam schicke Restaurants und machten Urlaub in Mexiko. Nebenbei soll sich Kendall aber mit dem jüngsten Hadid-Spross Anwar vergnügt haben und sowieso wolle sie sich voll und ganz auf ihre Karriere konzentrieren. Jetzt scheint das alles Schnee von gestern zu sein: Ben stehe ganz oben auf ihrer Liste. Das inoffizielle Paar plane sogar, gemeinsam den Jahreswechsel zu verbringen.

Ein Insider erklärte gegenüber HollywoodLife: "Die Sache zwischen Kendall und Ben wird definitiv ernster und sie versucht vehement, deshalb nicht auszuflippen. Wie sehr sie auch versucht hat, sich nicht in ihn zu verknallen, sie ist verknallt und zwar richtig." Das Model und der 22-Jährige würden sogar einen der symbolischsten Tage im Jahr zusammen feiern. "Kendall und Ben werden Silvester miteinander verbringen", verriet eine andere Quelle dem Promi-Portal.

Ben habe über Weihnachten mehrere Basketballspiele absolviert und muss am 1. Januar gegen die Los Angeles Clippers antreten – ganz in der Nähe von Kendalls Zuhause also. Der Victoria’s Secret-Engel habe vor allem wegen seines vollen Terminkalenders weiter Angst vor einer ernsten Beziehung. Ben hingegen liebe es, dass Kendall so unabhängig und erfolgreich sei und stehe hinter ihr.

APEX / MEGA TheMegaAgency.com Ben Simmons und Kendall Jenner in Beverly Hills

Allen Berezovsky/Getty Images Ben Simmons bei den NBA Awards, Juni 2018

Julien M. Hekimian/Getty Images for Longchamp Kendall Jenner bei der Longchamp-Jubiläumsfeier in Paris

