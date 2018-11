Kommt endlich ein bisschen Klarheit in Kendall Jenners (23) Liebesleben? Im Sommer sah es noch so aus, als wäre das Model mit dem Basketballspieler Ben Simmons überglücklich. Dann funkte allerdings Gigi (23) und Bellas (22) Bruder Anwar Hadid (19) dazwischen. Auch mit diesem Beau wurde Kendall ein Techtelmechtel nachgesagt. Den Kontakt zu Ben soll der Keeping up with the Kardashians-Star aber nie ganz aufgegeben haben. Nun scheint ihre Schwester Khloe Kardashian (34) das Liebeswirrwarr endlich aufzulösen: Kendall ist offenbar tatsächlich wieder mit Ben zusammen!

Am Wochenende trat Ben in einem Basketballspiel gegen Khloes Schatz Tristan Thompson (27) an. Im Publikum saß allerdings nicht nur die 34-Jährige. Auch ihre kleine Schwester ließ sich dieses Match nicht entgehen. Sie jubelte allerdings für Bens Team – und buhte Tristan scherzhaft aus. Das entging natürlich auch Khloe nicht. Wenig später schrieb sie auf Twitter: "Meine Schwester schaut IHREM Mann zu, wie er gegen meinen Mann spielt. Natürlich jubelt sie deshalb für das gegnerische Team." So so, damit lässt Khloe wohl keinen Zweifel mehr daran, dass es zwischen der Victoria's Secret-Beauty und dem gebürtigen Australier wieder ziemlich ernst ist.

Vor wenigen Wochen ist Kendall noch heftig turtelnd mit Male-Model Anwar gesehen worden. Diese Romanze ist jetzt aber offenbar endgültig vorbei. Der 19-Jährige scheint das Liebes-Aus mittlerweile aber verkraftet zu haben.

Instagram / realtristan13 Khloe Kardashian, Tristan Thompson und ihre Tochter True

Getty Images Kendall Jenner bei den #REVOLVEawards

Getty Images Anwar Hadid beim "Icons By Carine Roitfeld"-Event

