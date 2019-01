Sylvie Meis (40) ist heute ein gefragtes Model, gut gebuchte Moderatorin und bald auch Kino-Star! Mit ihrer eigenen Dessous-Kollektion, Werbe-Gigs und einer Castingshow für Unterwäsche-Mannequins kann die gebürtige Niederländerin ein erfolgreiches Jahr 2018 verzeichnen. Auch in der Liebe läuft es derzeit blendend, denn Sylvie ist frisch verliebt und zeigt sich turtelnd im Pärchenurlaub. Ihre Anfangszeit im Showbusiness hat die Beauty ebenfalls nicht vergessen: Schon vor 15 Jahren war sie eine Augenweide!

Mit Anfang 20 modelte Sylvie, 2003 wurde sie fürs Fernsehen entdeckt. Bei einem Moderatoren-Casting des niederländischen Jugend- und Musiksenders TMF setzte sie sich durch und arbeitete mehrere Jahre dort. Außerdem spielte sie zwei Jahre lang die Rolle einer Barfrau in der Telenovela "Costa". Mit ihren strahlenden Augen und ihrem sexy Body wählte die Zeitschrift FHM sie im Jahr ihrer TV-Entdeckung zur "Sexiest Woman of the Year".

Nach ihrer Heirat mit dem Fußballer Rafael van der Vaart (35) zog das Paar wegen seiner Vereinswahl nach Hamburg. Auch in Deutschland machte Sylvie schnell Karriere. Dieter Bohlen (64) holte sie als Jurorin zu Das Supertalent und mehrere Jahre moderierte sie die Tanz-Show Let's Dance.

Sunshine/ActionPress Sylvie Meis bei den Dreharbeiten zur niederländischen Telenovela "Costa" 2003

Leo Vogelzang / SUNSHINE / ActionPress Sylvie Meis bei der Eröffnung der MagicMinds Society in Amsterdam

Sunshine/ActionPress Rafael van der Vaart und Sylvie Meis bei der FHM Party in Amsterdam 2003

Brunopress/face to face/Actionpress Mental Theo und Sylvie Meis bei den TMF Awards 2004

Sunshine/ActionPress Sylvie Meis bei einer Filmpremiere in Amsterdam 2003

AEDT/WENN.com Sylvie Meis beim Place to B Award



