Sie läuteten das neue Jahr mit der gesamten Family ein: Für David (43) und Victoria Beckham (44) ist Familie einfach alles. Kein Wunder also, dass das Paar auch dieses Jahr mit seinen Kindern Brooklyn (19), Romeo (16), Cruz (13) und der kleinen Harper (7) ins neue Jahr gerutscht ist. Und wer die Beckhams kennt, weiß, dass sie das mit ganz viel Tamtam gemacht haben: David und Victoria ließen es Silvester so richtig krachen!

Und das im wahrsten Sinne des Wortes: In der Instagram-Story konnte die Community des 43-Jährigen das Feuerwerksspektakel beinahe live mitverfolgen. Auf ihrem Anwesen ließen sich der einstige Sportler und seine Gattin nicht lumpen: Mit etlichen Fontänen und Raketen läuteten die zwei zusammen mit ihren Kindern, der Familie und Freunden das Jahr 2019 gebührend ein. Ein traditioneller Silvester-Schnappschuss durfte dabei natürlich auch nicht fehlen. "Frohes neues Jahr von uns allen", wünschte der ehemalige Kicker seinen Fans auf der Fotoplattform.

Schon im Vorfeld kündigten Freunde des Paares an, dass die Beckhams eine kleine aber spektakuläre Neujahrs-Party bei sich zu Hause ausrichten wollen. "David und Victoria wollten etwas Spaß und mal was anders machen. Daher haben sie beschlossen, ein intimes Event bei sich zu veranstalten", plauderte eine Quelle gegenüber The Sun aus. Insgesamt soll der ganze Spaß rund 30.000 britische Pfund gekostet haben.

Instagram / victoriabeckham Romeo, Brooklyn, Harper und Cruz Beckham, Kinder von Victoria und David Beckham

Getty Images Brooklyn, David und Victoria Beckham in London

Instagram / davidbeckham David und Victoria Beckham mit Freunden und ihren Söhnen Cruz, Brooklyn und Romeo

