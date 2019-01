Da fielen selbst ihre YouTube-Kollegen aus allen Wolken! Kurz vor dem Jahreswechsel ließ Paola Maria (25) die Baby-Bombe via Social-Media platzen: Sie und ihr Mann Sascha Koslowski sind Eltern eines kleinen Sohnes geworden – und das tatsächlich schon an Weihnachten! Mit einem zuckersüßen Schnappschuss und liebevollen Worten verkündete das Paar diese frohe Botschaft seinen Followern – doch nicht nur die Fans gratulierten fleißig, auch zahlreiche bekannte Web-Freunde waren aus dem Häuschen!

Eine der allerersten Gratulanten war Ex-Bachelor-Girl Liz Kaeber (26). "Ich wünsche euch vom Herzen nur das Beste, ihr seid eine tolle Familie und könnt unendlich stolz auf euch sein. Nun haltet ihr das größte Glück in euren Armen", lauten ihre rührenden Zeilen unter dem Baby-Post. Auch Sarah Harrison (27) war fix und ließ nur wenige Minuten nach Veröffentlichung Glückwünsche auf Paolas Instagram-Profil: "Glückwunsch, es freut mich so für euch – genießt die Zeit." Auch Anna Maria Damm (22), Ischtar Isik (22) und Lamiya Slimani (31) hinterließen zuckersüße Kommentare.

Eine, die sich besonders über den Nachwuchs von Paola und Sascha freute, war YouTube-Queen Dagi Bee (24). "Ich bin so unendlich stolz auf euch, meine Engel", schrieb sie und versah ihre Worte mit zahlreichen weinenden Emojis. Und tatsächlich kullerten bei ihr vor Freude ein paar Tränen, wie eine Instagram-Story der 24-Jährigen beweist.

ActionPress Liz Kaeber

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana

Anzeige

Bieber, Tamara / ActionPress Dagi Bee auf der Glow 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de