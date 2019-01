An Weihnachten fand sich die Familie Hunziker-Trussardi unter dem Christbaum zusammen. Zum Fest der Liebe ließ es sich Mama Michelle (41) da nicht nehmen, ein obligatorisches Weihnachts-Pic mit ihren Liebsten zu teilen. Zusammen mit Mann Tomaso und den Töchtern Sole (5), Celeste (3) sowie Aurora (22), posierte die Moderatorin vor dem geschmückten Tannenbaum: Doch eines sprang sofort ins Auge – Michelles kleine Mädchen sind richtig groß geworden!

Dieser Instagram-Schnappschuss ist wirklich eine kleine Seltenheit, denn die 41-Jährige teilt nicht gerade oft Bilder ihre Jüngsten via Social Media. Umso überraschter waren da die Fans, wie groß die kleinen Mädchen mittlerweile schon wirken. "Was für zwei wunderschöne Prinzessinnen" oder "Das sind Sole und Celeste! Wie groß sie doch schon sind. An Kindern sieht man, wie die Zeit rast“, kommentierten zwei Supporter.

Kurz vor den Feiertagen ließ Michelle ihre Follower noch mal in ihrer Kindheit teilhaben und veröffentlichte ein süßes Throwback-Bild von sich mit einer niedlichen Geschichte dahinter. "Das war mein Blick, als mein Vater mir sagte, der Weihnachtsmann würde bald eintreffen. Ein Blick voller Träume, Hoffnung, Erwartung und Ungeduld", schrieb sie zum Bild.

BEP / Splash News Michelle Hunziker mit ihren Töchtern Sole und Celeste

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker mit ihrer Tochter Aurora

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker als Kind

