Charlotte Würdig (40) bekommt Rückendeckung! Die TV-Moderatorin sorgte kürzlich mit einem Werbe-Foto für Furore. Viele ihrer Follower waren erschrocken darüber und glaubten, die zweifache Mama habe sich einem Face-Lifting unterzogen. Dabei verglichen sie einige User mit Kader Loth (45) – für das Busenwunder Grund genug, sich in die Diskussion einzumischen: Gegenüber Promiflash stellte Kader klar, dass sie die Kritik der Fans absolut nicht nachvollziehen kann.

In Sachen Schönheits-Operationen ist die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin eine Expertin. Schließlich legte sie sich bereits mehrmals unters Messer. Dass Charlottes mutmaßliche Beauty-OP nun für so viel Wirbel im Netz sorgt, macht die 45-Jährige mächtig wütend. "Die Hater oder Fans sollten sich um ihren eigenen Dreck kümmern", machte sie ihrem Ärger gegenüber Promiflash Luft. Charlotte sei nicht die Kanzlerin oder Mutter Theresa. Deshalb versteht sie nicht, warum die Leute so enttäuscht seien. "Heutzutage ist das Thema Schönheit-OPs und Botox etwas absolut Normales", betonte sie.

Bisher ist allerdings nicht klar, ob Charlotte dem Beauty-Doc tatsächlich einen Besuch abstattete oder ob die Aufnahme vielleicht nur ein falsches Bild vermittelte. Die Ehefrau von Rapper Sido (38) äußerte sich bislang jedenfalls nicht zu den Vermutungen ihrer Community.

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdigs Werbe-Beitrag, Dezember 2018

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Kader Loth beim Roncalli-Weihnachtszirkus 2018

Anzeige

Instagram / kader_loth Kader Loth, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de