Sarah Amiri (19) schwebt wieder auf Wolke sieben! Nachdem sie in der vergangenen Staffel der Castingshow Germany's next Topmodel ihr Glück versucht hatte, ließ ihr damaliger Freund sie plötzlich sitzen. Doch besonders deprimiert sei sie deswegen nie gewesen, wie sie später im Promiflash-Interview verriet. Nun hat die Schönheit mit den persischen Wurzeln sich auch wieder in den Sattel geschwungen: Im Netz präsentierte Sarah jetzt ihren neuen Partner!

Via Instagram sendete der Lockenkopf Weihnachtsgrüße an seine Follower – und zwar mit einem mega-heißen Schnappschuss: Gemeinsam mit ihrem Freund posiert Sarah auf einem Tierfell vor einem lodernden Kamin, beide sind ziemlich spärlich bekleidet und schmiegen sich vertraut aneinander. Wie die Aufnahme zeigt, kann sich nicht nur die Beauty sehen lassen! Auch ihr Liebster ist mit seinem muskelbepackten Body ein echter Hingucker. Sein Gesicht ist jedoch nur von der Seite zu sehen.

"Kuss von mir und my sexy love", betitelte die 19-Jährige die hübsche Aufnahme. Ihre Fans wollen nun natürlich wissen, wer der große Unbekannte ist! Doch ihre zahllosen Fragen in den Kommentaren blieben von Sarah bisher unbeantwortet.

Instagram / sherezadeamiri Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Sarah

