In der 13. Staffel von Germany's next Topmodel befanden sich unter den Kandidatinnen erstmals auch Curvy-Model-Anwärterinnen. Pia Riegel (22), die in der Auftaktfolge als solche vorgestellt wurde, befindet sich mittlerweile sogar unter den neun Favoritinnen von Model-Mama Heidi Klum (44). Sarah Sherezade (19) hingegen musste die Castingshow bereits vor Wochen verlassen. Für ihre Fans ist die Schönheit dennoch ein echter Star! Und wird noch dazu mit einem verglichen: mit Souldiva Alicia Keys (37).

Ihre knapp 42.000 Follower auf Instagram hält die Stuttgarterin stets mit schicken Schnappschüssen auf Trab. Dabei stellen ihre Bewunderer immer wieder fest, dass die 18-Jährige das Ebenbild der "Fallin"-Interpretin sei. In ihrer Story wandte sie sich jetzt mit einem Anliegen zu dieser Thematik direkt an ihre Community. Einen Ausschnitt eines Musikvideos der Sängerin betextet sie mit den Zeilen: "Ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass ich Ähnlichkeiten mit der jungen Alicia Keys habe. Sie ist definitiv eine hübsche Frau, aber, meine Lieben, ich denke nicht, dass wir uns ähnlich sehen."

Im Interview mit Promiflash antwortete die Beauty auf die Frage, ob sie sich dennoch über die Double-Behauptung freue: "Ich fühle mich natürlich sehr geschmeichelt und finde solche Vergleiche echt toll!" Seht ihr eine Ähnlichkeit zwischen den beiden? Stimmt ab!

Sarah Sherezade Sarah Sherezade, Ex-GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / sarah_sherezade Sarah Sherazade, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2018

Anzeige

Jamie McCarthy/Getty Images Alicia beim Variety's-Power-Of-Women-Event

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de