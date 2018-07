Sarah Amiri (19) muss mächtig Kritik einstecken. Noch vor wenigen Monaten kämpfte sei bei Germany's next Topmodel als Curvymodel um den Titel. Doch seit ihrem Show-Exit hat die hübsche Schülerin über 15 Kilo abgenommen. Sie selbst fühlt sich superwohl in ihrem Körper und will sogar noch weitere fünf Kilo abspecken. Ihre Follower sind von ihrer Body-Transformation aber nicht so begeistert und reagieren ziemlich heftig. "Ich bekomme auch viel Kritik deswegen: 'Warum hast du abgenommen?'. Ich bekomme auch viele Beleidigungen. Viele sagen: 'Du bist nicht mehr die, die du warst.' und alles mögliche", erzählte die Beauty im Promiflash-Interview.

