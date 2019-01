Die Vorfreude steigt! Am heutigen Mittwoch startet die neue Staffel von Der Bachelor und damit beginnt das Liebesabenteuer von Junggeselle Andrej Mangold (31). 20 liebeshungrige Frauen buhlen um das Herz des ehemaligen Profi-Basketballers. Eines fällt dabei schon jetzt auf: Der Altersdurchschnitt der Kandidatinnen ist in diesem Jahr höher. Niklas Schröder (29) und seine Verlobte Jessica Neufeld (24) haben dazu ihre ganz eigene Theorie: Wollen die Macher damit wirklich einem Zickenkrieg vorbeugen?

Dieses Mal sind die meisten Rosenanwärterinnen in ihren Mittzwanzigern und damit ein paar Jährchen älter als die Girls, mit denen Daniel Völz (33) auf Flirtkurs ging. Ex-Bachelor in Paradise-Teilnehmer Nik sieht das durchaus positiv. "Die Frauen sind dann ein vielleicht bisschen reifer, sodass da hoffentlich nicht wieder ein Bitch-Fight ausbricht. Darüber würde ich mich zumindest freuen, denn in der letzten Staffel gab schon ein paar Situationen, die grenzwertig waren", erklärte er im Promiflash-Interview. Jessi hat den Zoff als ehemalige Kandidatin miterlebt und findet das Verhalten ihrer Konkurrenz rückblickend ziemlich kindisch. Sie hofft, dass der Fokus dieses Mal weniger auf den Mädels, sondern mehr auf dem Junggesellen liegt.

Davon dass die Single-Ladys im vergangenen Jahr ordentlich die Krallen ausgefahren haben, kann auch Lina Kolodochka ein Lied singen. Sie sprach erst kürzlich ganz offen darüber, wie heftig es hinter den Kulissen zuging und wie sehr sie die Lästereien und Intrigen ihrer Mitstreiterinnen belastet haben.

