Keine heißen Küsse an Silvester für Sophia Thomalla (29) und Loris Karius (25)! Das Model und der Fußballer hatten zuletzt in Miami für ordentlich Wirbel gesorgt. Denn dort waren die ersten Paparazzi-Fotos von dem frisch verliebten Paar entstanden. Nachdem die Katze aus dem Sack war, zeigten sich die Ex von Bush-Sänger Gavin Rossdale (53) und der Torhüter ganz offen verschmust am Strand sowie wild miteinander turtelnd im Pool. An Silvester gab es bei den beiden dann allerdings keine Knutscherei.

Auf Instagram zeigte sich die 29-Jährige zum Jahreswechsel auf einer Party ohne den Spieler von Beşiktaş Istanbul. Stattdessen ließ sie es mit ihrer Mutter Simone (53) und deren Partner Silvio Heinevetter (34) ordentlich krachen. "Mit meinen Eltern ins neue Jahr", schrieb Sophia zu der Aufnahme. Ihr "Stiefpapa" ist übrigens Handball-Torwart. Da haben sich beide Thomallas also einen echten Keeper geangelt.

Loris hingegen war offenbar in Florida geblieben, um dort seinen Winterurlaub fortzusetzen. Der 25-Jährige postete in seiner Instagram-Story am Silvesterabend eine Aufnahme von sich mit zwei Kumpels in Miami. Hättet ihr gedacht, dass die beiden Turteltauben nicht zusammen Silvester feiern? Stimmt in der Umfrage ab!

AM / SplashNews.com Loris und Sophia in Miami

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Simone und Sophia Thomalla mit Silvio Heinevetter

Anzeige

Instagram / lorisk21 Loris Karius mit zwei Kumpels in Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de