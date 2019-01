Zehn Jahre waren Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) ein Herz und eine Seele. Die Fans des erfolgreichen Schlagerpärchens sahen die zwei wohl bereits vor dem Traualtar – doch das Schicksal hatte andere Pläne. Helene und Florian gaben kurz vor Weihnachten ihre Trennung bekannt. Zwar lief alles harmonisch und total friedlich zwischen ihnen ab – eine Couple-Reunion scheint trotzdem ausgeschlossen zu sein!

Keine Chance – der Schlussstrich ist offenbar endgültig, wie Bunte erfuhr. Ein Insider aus dem Umfeld des Ex-Traumpaares habe verraten, dass beide mit der Beziehung abgeschlossen haben. Auch die Feiertage haben die beiden bereits getrennt verbracht: Während Flori unter anderem an Weihnachten mit Musikerkollege DJ Ötzi (47) und anschließend mit seiner Family zusammengesessen hat, soll die Sängerin Xmas einzig und allein im Kreise ihrer Familie verbracht haben. Helenes Eltern Maria und Peter Fischer hätten sogar im Vorfeld über das Liebes-Aus Bescheid gewusst, beteuerte die Quelle gegenüber dem Magazin.

Dabei heizte ein kryptischer Post von Helene die Gerüchteküche um ein Paar-Comeback mächtig an. Sie schrieb via Instagram unter anderem: "Das Problem der heutigen Zeit ist, dass jeder etwas Besseres will als das, was man bereits hat – ohne zu bemerken, dass es gar nichts Besseres gibt, als das, was man hatte." Wenige Stunden nach der Veröffentlichung verschwanden die Worte wieder vom Profil der 34-Jährigen.

Jens Schlueter/Getty Images Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" im November 2016 in

Becher/WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Die große Schlagerüberraschung" im März 2018

Cinamon Red/WENN.com Helene Fischer und Florian Silbereisen bei "Schlagercountdown - Das große Premierenfest" 2017

