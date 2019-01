Gründet Kim Kardashian (38) mit ihrem vierten Kind bald eine ganz neue Großfamilie? Seit Wochen halten sich die Gerüchte, die schöne Reality-TV-Darstellerin und ihr Mann Kanye West (41) seien dank einer Leihmutter erneut in freudiger Erwartung. Schon im Mai soll angeblich ein weiterer Sohn zu ihrer fünfköpfigen Clique hinzustoßen. Mit dem bisher nur spekulierten Baby wäre die Unternehmerin nicht nur vierfache Mama – sondern würde auch all ihre Geschwister in Sachen Kids überholen!

Dank North (5), Saint (3) und Chicago darf Kim derzeit noch drei niedliche Nachkommen ihr Eigen nennen. Ihre ältere Schwester Kourtney (39) ist ebenfalls im Club der Dreifach-Mütter: Mason (9), Penelope (6) und Reign (4) sind die gemeinsamen Kinder der 39-Jährigen mit ihrem Exfreund Scott Disick (35). Kims jüngeren Geschwister Khloe (34) und Rob (31) füttern mit True Thompson und Dream Renee (2) jeweils nur einen Spross durch – ebenso wie ihre Halbschwester und Familienküken Kylie Jenner (21), die im Februar zum ersten Mal Mama der kleinen Stormi Webster wurde.

Sollten Kim und ihr Gatte im Frühling tatsächlich einen weiteren Spross auf der Welt begrüßen, wäre die 38-Jährige die Kardashian-Sis mit den meisten Erben. Einzig übertroffen wird die Influencerin durch ihre Mama Kris (63) mit fünf Töchtern und einem Sohn – diese ist trotz ihrer Scheidung von Bruce (69) aber noch immer eine Jenner und wird in dem Vergleich daher nicht aufgeführt.

Instagram / kimkardashian Saint West, North West, Kanye West, Kim Kardashian und Chicago West

Anzeige

Instagram / kyliejenner Khloe Kardashian und Kylie Jenner mit ihren Töchtern True und Stormi

Anzeige

Instagram / khloekardashian Kris Jenner und ihre Töchter Kendall, Khloe, Kim, Kourtney und Kylie

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de