Ist Michael Wendler (46) nach seiner Scheidung etwa wieder in festen Händen? Diese Frage stellen sich seine Fans, nachdem ein verdächtiges Selfie mit einer jungen Bewunderin des DJs auftauchte. Aus dem Umfeld des einstigen Dschungelcamp-Teilnehmers hieß es anschließend, dass er mit der 18-Jährigen liiert sei. Bisher schwieg der Musiker allerdings zu den Gerüchten um ihn – bis jetzt. Der Wendler erklärte erstmals, wie es um ihn und seine Laura steht.

Tatsächlich möchte der 46-Jährige allerdings nicht, dass ein solches Aufsehen um diese Liason gemacht wird. "Ich halte mein Privatleben privat", erklärte er gegenüber Bild. Doch ließ er sich in dem Statement zumindest ein kleine Bemerkung über die schöne Brünette entlocken. "Es wissen ja nicht einmal wir beide, wie sich das alles weiterentwickelt…", führte Michael aus. Bleibt abzuwarten, wie es bei den Turteltauben weitergeht.

Für die junge Erwachsene heißt es nach dem Liebestrip in Florida erst einmal: zurück nach Sachsen-Anhalt. Die Weihnachtsferien enden nämlich am kommenden Montag und das heißt, dass die Schülerin wieder im Klassenzimmer erwartet wird. Laut Bild wird man Laura dann nicht an der Seite des "Sie liebt den DJ"-Interpreten, sondern in einer Schule bei Stendal antreffen.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler, Sänger

Facebook / Laura M. Laura M., angebliche Freundin von Michael Wendler

WENN Michael Wendler, Schlagersänger

